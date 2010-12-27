Петербургский суд запретил продажу в интернете антирадарной пленки

Товар использовали для того, чтобы скрыть государственный регистрационный номер машины от камер.

На сайте магазина товаров для автомобилей в свободном доступе продавали нанопленку, которая позволяет скрыть государственный номер автомобиля от камер. Октябрьский районный суд Петербурга признал запрещенной информацию, размещенную на Интернет-ресурсе, сообщила объединенная пресс-служба судов города на Неве 10 октября.

Государственные номера должны быть видны для того, чтобы в ГИБДД могли контролировать соблюдение скоростного режима.

Покупатели могли приобрести светоотражающую антирадарную пленку без регистрации на сайте.

В качестве истца выступил прокурор, иск удовлетворили, и информацию, которая распространялась на сайте, признали запрещенной.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пенсионер из Петербурга семь лет скрывался от правосудия.

Фото: pixabay.com