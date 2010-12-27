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Петербургский суд запретил продажу в интернете антирадарной пленки
Сегодня, 18:22
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nadezhda_sib

Петербургский суд запретил продажу в интернете антирадарной пленки

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Товар использовали для того, чтобы скрыть государственный регистрационный номер машины от камер.

На сайте магазина товаров для автомобилей в свободном доступе продавали нанопленку, которая позволяет скрыть государственный номер автомобиля от камер. Октябрьский районный суд Петербурга признал запрещенной информацию, размещенную на Интернет-ресурсе, сообщила объединенная пресс-служба судов города на Неве 10 октября.

Государственные номера должны быть видны для того, чтобы в ГИБДД могли контролировать соблюдение скоростного режима. 

Покупатели могли приобрести светоотражающую антирадарную пленку без регистрации на сайте. 

В качестве истца выступил прокурор, иск удовлетворили, и информацию, которая распространялась на сайте, признали запрещенной. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пенсионер из Петербурга семь лет скрывался от правосудия

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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