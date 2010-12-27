Пенсионер из Петербурга семь лет скрывался от правосудия

Прокуратура Красносельского района утвердила обвинение в отношении 66-летнего мужчины, сообщает пресс-служба ведомства. Мужчина обвиняется в совершении убийства.
Как выяснилось, в марте 2012 года петербуржец выстрелил в голову знакомого из офиса в пылу внезапного порыва личной неприязни. Потерпевший от ранения скончался.
После убийства обвиняемый скрылся от суда и долгое время находился в розыске. Его удалось задержать лишь спустя 7 лет после совершения преступления.
Теперь пенсионеру грозит 15 лет лишения свободы.
Ранее мы рассказывали, что нетрезвый петербуржец избил сотрудника ночного клуба.
Фото: Piter.tv
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