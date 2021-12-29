В Петербурге на экстремизм проверят цитату философа Сартра

Ее в своей соцсети опубликовал член КПРФ Алексей Филиппов.

Приморский районный суд Петербурга рассмотрит иск к члену КПРФ Алексею Филиппову. Он опубликовал в соцсети цитату писателя и философа Жан-Поля Сартра. Ее проверят на предмет возбуждения ненависти или вражды, пишет "Бумага".

Филиппов опубликовал в сети цитату Сартра: "Всякий антикоммунист – ... (негодяй)". 12 января стало известно, что прокуратура завела дело по этому факту. Суду представят результаты лингвистической экспертизы. Кроме того, на заседании будут присутствовать сотрудники центра противодействия экстремизму городского ГУ МВД. Дело рассмотрят в суде 20 января.

Статья КоАП РФ 20.3.1 предусматривает штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, обязательные работы или административный арест на срок до 15 суток.

Ранее мы писали, что Госдума приняла закон о блокировке сайтов за оправдание экстремизма.

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