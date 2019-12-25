В Петербурге осудили и отпустили коллекторов, на месяц похитивших знакомого бизнесмена

От жертвы требовали 800 тысяч рублей.

Дзержинский районный суд Петербурга огласил приговор Валичу Валичеву и Тимуру Оздоеву, виновных в самоуправстве. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

Как выяснилось, в 2019 году мужчины вместе с еще одним, сейчас находящимся в розыске, человеком вступили в преступный сговор и решили самовольно истребовать долг с известного им человека. Их знакомый работал гендиректором ООО "ВольвоСтайл" и ООО "ВольвоСити", поэтому злоумышленники захотели заполучить от своей жертвы не менее 800 тысяч рублей в счет возвращения долга. 21 мая соучастники поднялись в номер гостиницы "Калейдоскоп", где жил потерпевший, и напали на мужчину с пистолетом и ножом. В адрес семьи потерпевшего и его самого летели угрозы насилия, которые мужчина расценил как реальные и подавил волю. После этого Валичев вышел к гостинице наблюдать за обстановкой, а Оздоев с неизвестным соучастником сопроводил жертву к выходу, держа его руками за предплечья. Мужчину насильно посадили в автомобиль и отвезли в неизвестную квартиру, затем сценарий с перемещением жертвы по городу повторился несколько раз. Больше месяца бизнесмена удерживали вопреки его воле и контролировали его действия и телефонные переговоры.

Спасением для потерпевшего стала поездка к зданию Арбитражного суда, где мужчина смог обратиться в городское УФСБ с рассказом о случившемся с ним. Однако соучастники обернули этот небольшой побег в свою пользу и, представляясь полицейскими, опрашивали местных жителей о местонахождении своей жертвы. В итоге сбежавшего мужчину нашли в доме на Мошковом переулке, его поймали, избили и снова осыпали угрозами, после чего попытались посадить бизнесмена в машину. В этот момент злоумышленников задержали.

Суд назначил похитителям 2 года и 4 месяца лишения свободы в колонии-поселении, однако наказание зачли в срок отбывания наказания время содержания под стражей. Мужчин освободили из-под стражи в зале суда немедленно.

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Фото: Piter.TV