Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене

В суде уточнили, что на момент задержания россиянин был безработным.

Гражданин России попал в СИЗО в рамках уголовного дела о государственной измене. Соответствующее постановление огласил Лефортовский суд Москвы. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Материалы дела являются секретными. В суде уточнили, что на момент задержания россиянин был безработным. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Кириллу Суслову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Всё чаще в СМИ фигурирует информация об арестованных по статье 275 УК РФ "Государственная измена". Самое громкое дело по этой статье расследуется в отношении бывшего журналиста Ивана Сафронова. Ему ФСБ вменяет передачу секретных сведений одной из спецслужб НАТО. Адвокаты Сафронова утверждают, что фигурантом этого дела является политолог Демури Воронин.

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Фото: Piter.TV