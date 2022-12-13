Женщину заключили под стражу на два месяца.

Октябрьский районный суд в Красноярске арестовал стримершу, оравшую матом на сына. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее в СМИ появилось видео, на котором женщина вела прямую трансляцию в одной из соцсетей и грубо разговаривала с сыном. В региональном СК возбудили уголовное дело об издевательствах над ребенком. Сообщается, что уже третий год семья состоит на учете в органах системы профилактики из-за неисполнения матерью родительских обязанностей.

Женщину заключили под стражу на два месяца. Детей, которые жили вместе с ней, поместили в социальное учреждение.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске мать издевалась над сыном с инвалидностью и снимала происходящее на видео.

Видео: Telegram / Прокуратура Красноярского края