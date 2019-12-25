Ранее оправдательный вердикт вынесли присяжные.

Суд в Белгороде оправдал медсестру, задушившую тяжелобольного мужа. Областная инстанция приняла постановление на основании вердикта присяжных. речь идет о подозреваемой, которая на протяжении 20 лет ухаживала за супругом. Суд присяжных посчитал недоказанным факт того, что женщина совершила преступление, описанное в обвинительном заключении. В настоящее время решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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Следственные органы подозревают 59-летнюю жительницу Белгорода, которая с 80-х состояла в браке и более 20 лет ухаживала за мужем. У последнего из-за инсульта была парализована половина тела. Он не мог самостоятельно двигаться и принимать пищу. В ноябре 2019 года состояние пациента ухудшилось. В тот же месяце он скончался. Против супруги было возбуждено уголовное дело по статье за убийство человека, находящегося в заведомо беспомощном состоянии.

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Фото: Piter.tv