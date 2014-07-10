Суд удовлетворил иск "Дума ТВ" к Google на 1 млрд рублей

Вячеслав Володин объяснил, что компания должна восстановить доступ к YouTube-каналу Госдумы РФ.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск издания "Дума ТВ" к компании Google на один миллиард рублей, а также постановил восстановить доступ пользователей к данному YouTube-ресурсу, размещенному на видеохостинге. Соответствующее заявление в ходе пленарного заседания от 23 ноября в нижней палате парламента сделал председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин. Он отметил, что если ответчик не удовлетворит постановление, то с него будет взыскана неустойка в размере ста тысяч рублей в ежедневном формате до достижения наказания в размере одного миллиарда рублей.

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил исковые требования "Дума ТВ" к ООО "Гугл" на 1 млрд рублей. Суд обязал "Гугл" восстановить доступ к YouTube-каналу. Вячеслав Володин, спикер ГД России

Вячеслав Володин дал поручение коллегам из парламента страны взять эту ситуацию на контроль. В частности, глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей будет думать о том, куда следует направить денежные средства, которые пойдут от Google. Если компания решит не перечислять средства и начать процедуру банкротства, то комитет по безопасности должен принять меры по возвращению этих денег в ГД.

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2023-2025 годы.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ