Петербургский суд запретил аниме "Нет игры – нет жизни"

Кировский районный суд Петербурга запретил аниме-сериал "Нет игры – нет жизни" к распространению на территории РФ. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов города.
С соответствующим иском в суд обратилась прокуратура. По данным ведомства, произведение 2014 года мотивирует детей к насилию и демонстрирует ложные ценности. Также в нём усмотрели элементы порнографии.
Требование прокурора относительно запрета сериала было решено удовлетворить.
Ранее мы сообщили о том, что суд Петербурга запретил онлайн-игру "Ломай меня полностью".
Фото: Piter.TV
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