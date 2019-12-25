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Петербургский суд запретил аниме "Нет игры – нет жизни"
Сегодня, 13:30
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Петербургский суд запретил аниме "Нет игры – нет жизни"

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По сведениям прокуратуры, сериал мотивирует несовершеннолетних проявлять насилие и прививает ложные ценности.

Кировский районный суд Петербурга запретил аниме-сериал "Нет игры – нет жизни" к распространению на территории РФ. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов города.

С соответствующим иском в суд обратилась прокуратура. По данным ведомства, произведение 2014 года мотивирует детей к насилию и демонстрирует ложные ценности. Также в нём усмотрели элементы порнографии. 

Требование прокурора относительно запрета сериала было решено удовлетворить. 

Ранее мы сообщили о том, что суд Петербурга запретил онлайн-игру "Ломай меня полностью".

Фото: Piter.TV

Теги: аниме, запрет контента, санкт-петербург, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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