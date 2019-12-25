Петербургский суд запретил аниме "Нет игры – нет жизни"

По сведениям прокуратуры, сериал мотивирует несовершеннолетних проявлять насилие и прививает ложные ценности.

Кировский районный суд Петербурга запретил аниме-сериал "Нет игры – нет жизни" к распространению на территории РФ. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов города.



С соответствующим иском в суд обратилась прокуратура. По данным ведомства, произведение 2014 года мотивирует детей к насилию и демонстрирует ложные ценности. Также в нём усмотрели элементы порнографии.



Требование прокурора относительно запрета сериала было решено удовлетворить.

Ранее мы сообщили о том, что суд Петербурга запретил онлайн-игру "Ломай меня полностью".

Фото: Piter.TV