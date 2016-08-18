Суд Петербурга запретил онлайн-игру "Ломай меня полностью"

Решением Кировского районного суда Петербурга онлайн-игра "Ломай меня полностью" была запрещена по требованию прокурора. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов города.
Отмечается, что пользователям в игре предлагается подстроить несчастные случаи для нанесения максимальных повреждений манекену. Таким образом, она негативно влияет на психику детей, что был подтверждено за счёт удовлетворения иска.
Прокурор подчеркнул, что интернет-страница содержала информацию, ориентированную на создание у несовершеннолетних мотивации к деструктивному поведению.
Ранее мы сообщили о том, что выпускницу из Петербурга оштрафовали за наушники на ЕГЭ.
Фото: Piter.TV
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