Суд Петербурга запретил онлайн-игру "Ломай меня полностью"

По мнению прокурора, сайт наносит вред психике несовершеннолетних.

Решением Кировского районного суда Петербурга онлайн-игра "Ломай меня полностью" была запрещена по требованию прокурора. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов города.

Отмечается, что пользователям в игре предлагается подстроить несчастные случаи для нанесения максимальных повреждений манекену. Таким образом, она негативно влияет на психику детей, что был подтверждено за счёт удовлетворения иска.

Прокурор подчеркнул, что интернет-страница содержала информацию, ориентированную на создание у несовершеннолетних мотивации к деструктивному поведению.

Ранее мы сообщили о том, что выпускницу из Петербурга оштрафовали за наушники на ЕГЭ.

Фото: Piter.TV