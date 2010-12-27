Суд запретил Смольному использовать туристический логотип студии Лебедева

Правительство Петербурга должно расторгнуть контракт со студией и прекратить использовать логотип.

Арбитражный суд поддержал УФАС по Санкт-Петербургу в споре о необходимости расторжения контракта Комитета по туризму города со "Студией Артемия Лебедева" на создание туристических логотипов.

Как сообщает пресс-служба антимонопольного органа, Смольный будет вынужден расторгнуть соглашение с дизайнерским агентством. Также правительство города больше не имеет права использовать разработанный символ.

Напомним, УФАС России выдал петербургскому Комитету по туризму предупреждение по поводу логотипа Артемия Лебедева. Заявление антимонополистам подало рекламное агентство "Грироьев Борис и партнеры". Представители агентства заявили, что Смольный с Лебедевым конфиденциально заключили сделку на разработку туристического символа. Отмечается, что сумма контракта составляет 1 руб., так как Лебедев заявил, что хочет сделать городу подарок.

Несмотря на перечисленные факторы, УФАС констатировал факт того, что закупку произвели без открытого конкурса. Несмотря на то, что Смольный пытался оспорить решение. Первый раз суд встал на сторону правительства, однако апелляционный суд поддержал антимонопольный орган.