Суд рассмотрит дело телефонного афериста, обманувшего 13 петербуржцев

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве. По данным следователей, 33-летний уроженец Новгородской области вводил в заблуждение пенсионеров старше 80 лет.
С марта по июнь 2020 года подозреваемый вместе с подельниками обзванивал пожилых петербуржцев и представлялся их близкими родственниками. Пенсионеров просили перевести деньги на лечение. Обвиняемому удалось выманить более 1,7 миллиона рублей у 13 пожилых граждан.
Уголовное дело направят в Невский районный суд.
Ранее в Петербурге пенсионерка продала свою квартиру и отдала мошенникам 6,8 миллиона рублей.
Фото: Piter.tv
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