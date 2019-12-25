Суд рассмотрит дело телефонного афериста, обманувшего 13 петербуржцев

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве. По данным следователей, 33-летний уроженец Новгородской области вводил в заблуждение пенсионеров старше 80 лет.

С марта по июнь 2020 года подозреваемый вместе с подельниками обзванивал пожилых петербуржцев и представлялся их близкими родственниками. Пенсионеров просили перевести деньги на лечение. Обвиняемому удалось выманить более 1,7 миллиона рублей у 13 пожилых граждан.

Уголовное дело направят в Невский районный суд.

Ранее в Петербурге пенсионерка продала свою квартиру и отдала мошенникам 6,8 миллиона рублей.

Фото: Piter.tv