Суд рассмотрит дело петербуржца, убившего и расчленившего трансгендера

Останки мужчина выкинул в реку Мга.

Василеостровский районный суд Петербурга рассмотрит дело 53-летнего мужчины, который жестоко расправился со знакомым трансгендером. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.

Инцидент произошел в январе 2020 года в апарт-отеле на набережной Макарова. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с 24-летним гражданином Узбекистана. Во время конфликта он нанес потерпевшему несколько ударов ножом по различным частям тела. От полученных ранений молодой человек скончался.

Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый расчленил убитого и выбросил останки в акватории реки Мга в Кировском районе Ленобласти. Части тела потерпевшего нашли в июне 2020 года.

Дальнейшую судьбу подозреваемого решит суд.

Ранее в Сертолово мужчина расчленил и закопал мать в лесу.

Фото: Piter.TV