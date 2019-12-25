Суд приостановил разрешение на строительство ТЦ на Коломяжском

Ранее 198 петербуржцев выступили против соседства с очередным комплексом.

Куйбышевский районный суд Петербурга принял решение по коллективному иску петербуржцев о незаконности строительства ТЦ "Голливуд" на Коломяжском проспекте. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как стало известно ранее, 198 жителей Приморского района предъявили претензию к Госстройнадзору и выразили уверенность, что разрешение на возведение ТЦ, которое выдали в январе, было незаконным. Истцы отметили, что будущее строительство нарушит их права на благоприятные условия жизни и окружающую среду, и потребовали остановить действие разрешения.

Суд встал на сторону петербуржцев, разрешение на строительство постановили приостановить в качестве меры предварительной защиты. Дальнейшее решение суда по делу еще ожидается.

Ранее мы рассказывали, как петербуржец обжаловал в суде принудительное помещение в пансионат "Заря".

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