Светлану Нестерову хотят оправдать: адвокаты подали апелляцию

В Петербурге пересмотрят дело относительно бывшего депутата Нестеровой.

В Красногвардейском районном суде адвокаты осужденного депутата Светланы нестеровой зарегистрировали апелляционную жалобу. Юристы собираются оспорить постановление инстанции об уголовном сроке. Ранее суд решил заключить экс-парламентария ЗаСа на пять лет в колонию общего режима за преступление. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов по региону.

Сторона защиты сочла, что приговор необоснованный и подлежит отмене. Кроме заключения фигурантку дела приговорили к выплате штрафа в размере 6,1 миллиона рублей. заседание прошло 25 сентября 2018 года.

Напомним, что следствие смогло доказать причастность Нестеровой ко взяточничеству. Должностное лицо брала денежные средства за лояльное отношение к местному бизнесу в социальной сфере. В частности, некоторые организации смогли выиграть конкурсы для обеспечения инвалидов определенными услугами благодаря предоставлению "подарков" для политика.

Напомним, что у "Электросилы" активисты "Бессрочного протеста" повесили баннер.

Фото: Piter.tv