Суд приговорил владельца юридической фирмы "Гошин Групп" к пяти годам колонии

Бизнесмена обвинили в мошеннических действиях в отношении имущества организации и ее владельца.

Головинский суд Москвы приговорил владельца юридической фирмы "Гошин Групп" Александра Гошина к пяти годам колонии. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Отмечается. что прокурор затребовал для заключенного семь лет лишения свободы. 43-летнего бизнесмена обвинили в мошеннических действиях в отношении имущества организации и ее владельца. По данным следствия, Гошин предпринял попытку хищения двух зданий спортивного комплекса в Москве и краже 20 тысяч долларов у уроженца Чечни Тимура Халидова.

Сам владелец фирмы вину не признал. Защита Гошина настаивала на полном оправдании подсудимого из-за "абсурдности обвинения и нестыковок в материалах дела".

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