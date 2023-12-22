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Суд приговорил владельца юридической фирмы "Гошин Групп" к пяти годам колонии

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Бизнесмена обвинили в мошеннических действиях в отношении имущества организации и ее владельца.

Головинский суд Москвы приговорил владельца юридической фирмы "Гошин Групп" Александра Гошина к пяти годам колонии. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Отмечается. что прокурор затребовал для заключенного семь лет лишения свободы. 43-летнего бизнесмена обвинили в мошеннических действиях в отношении имущества организации и ее владельца. По данным следствия, Гошин предпринял попытку хищения двух зданий спортивного комплекса в Москве и краже 20 тысяч долларов у уроженца Чечни Тимура Халидова.

Сам владелец фирмы вину не признал. Защита Гошина настаивала на полном оправдании подсудимого из-за "абсурдности обвинения и нестыковок в материалах дела".

Ранее Орловский губернатор прокомментировал задержание своего советника.

Видео: Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Теги: москва, мошенничество, суд, тюремный срок
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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