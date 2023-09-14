Суд приговорил экс-замглавы Росприроднадзора к 4,5 годам колонии

Его обвинили в крупном мошенничестве при строительстве красноярского метро.

Суд в Красноярске приговорил бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя к 4,5 годам колонии общего режима. Об этом сообщает "РИА Новости".

Митволя обвинили в крупном мошенничестве при строительстве красноярского метро. Ему также назначили взыскание в размере 741 млн рублей в пользу федерального агентства железнодорожного транспорта. Экс-замглавы Росприроднадзора был задержан в июне 2022 года. В ходе следствия он признал свою вину.

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Видео: Telegram / SHOT