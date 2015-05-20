Суд прекратил дело в отношении петербуржца, убившего собаку сожительницы из-за лая

Пара распивала спиртное, между ними завязался конфликт. Такса женщины оказалась рядом.

Суд в Северной столице прекратил дело в отношении мужчины, до смерти забившего собаку своей сожительницы из-за громкого лая. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов города.

Происшествие произошло летом 2023 года в посёлке Молодёжное в Ленобласти. Пара распивала спиртное, между ними завязался конфликт. Такса женщины оказалась рядом. Мужчина пригрозил выкинуть животное из окна, а затем схватил собаку за задние лапы и ударил её головой о подоконник, а затем взял за холку и ударил четвероногое головой об пол не менее двух раз. Собака погибла.

Хозяйка животного подала в суд, однако в ходе разбирательств пара помирилась и дело было прекращено.

Ранее мы сообщили о том, что суд Петербурга лишил прав мужчину, совершившего 135 нарушений ПДД за 2023 год.

Фото: Piter.TV