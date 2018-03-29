Петербуржец, напавший на омоновца на апрельском митинге, отправится на год в колонию

Инцидент произошел 21 апреля.

Ленинский районный суд Петербурга отправил на год в колонию-поселение Ивана Пунегова, схватившего за шею сотрудника ОМОН на митинге в поддержку Алексея Навального 21 апреля. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина обвиняется в совершении преступления по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Инцидент произошел 21 апреля на несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. По версии следствия, мужчина сначала обхватил руками шею омоновца, после и вовсе её сдавил.

Ранее петербуржцу, избившему двух сотрудников полиции на зимнем митинге, дали 4,5 года колонии.

Фото: Piter.tv