В Петербурге суд отправил в СИЗО помощника готовившей теракт москвички

Оба фигуранта будут под стражей до конца лета.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга арестовал второго подозреваемого в подготовке теракта — Павла Ч. Он и его сообщница обвиняются в попытке организовать взрыв автомобиля руководителя коммерческой компании.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов, мужчина, поддерживая политику Украины, получил задание следить за бизнесменом и помочь заложить под его машину самодельное взрывное устройство.

24-летняя сообщница подозреваемого, жительница Москвы, была задержана 19 июня при попытке установить СВУ. Оба фигуранта останутся под стражей до середины августа. Девушка полностью признала вину, тогда как Чеберяко просил суд избрать ему более мягкую меру пресечения. Уголовное дело расследуется, официальное обвинение пока не предъявлено.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге будут судить жителя жителя Ленобласти, устроившего ДТП на Конногвардейском бульваре.

Фото: Piter.TV