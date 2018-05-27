В Петербурге будут судить жителя жителя Ленобласти, устроившего ДТП на Конногвардейском бульваре

Во время происшествия водитель не предпринял должных мер для избежания столкновения, следствием чего стали серьёзные увечья пострадавшей.

Обвинительное заключение утверждено прокуратурой Адмиралтейского района в отношении 21-летнего молодого человека из Ленинградской области, обвиняемого в несоблюдении ПДД, приведшем к нанесению тяжких телесных повреждений.

Расследование установило, что 3 марта 2024 года молодой человек, находясь за рулём арендованной машины, сбил 20-летнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе неподалеку от дома номер 6 по Конногвардейскому бульвару. Во время происшествия водитель не предпринял должных мер для избежания столкновения, следствием чего стали серьёзные увечья пострадавшей.

Материалы уголовного дела переданы в Октябрьский районный суд для судебного разбирательства.

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Фото: Piter.TV