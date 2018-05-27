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В Петербурге будут судить жителя жителя Ленобласти, устроившего ДТП на Конногвардейском бульваре
Сегодня, 15:42
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В Петербурге будут судить жителя жителя Ленобласти, устроившего ДТП на Конногвардейском бульваре

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Во время происшествия водитель не предпринял должных мер для избежания столкновения, следствием чего стали серьёзные увечья пострадавшей.

Обвинительное заключение утверждено прокуратурой Адмиралтейского района в отношении 21-летнего молодого человека из Ленинградской области, обвиняемого в несоблюдении ПДД, приведшем к нанесению тяжких телесных повреждений.

Расследование установило, что 3 марта 2024 года молодой человек, находясь за рулём арендованной машины, сбил 20-летнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе неподалеку от дома номер 6 по Конногвардейскому бульвару. Во время происшествия водитель не предпринял должных мер для избежания столкновения, следствием чего стали серьёзные увечья пострадавшей.

Материалы уголовного дела переданы в Октябрьский районный суд для судебного разбирательства.

Ранее суд арестовал москвичку за попытку совершить теракт в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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