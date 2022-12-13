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Суд отправил под стражу актера Никиту Морозова, подозреваемого в наркоторговле
Сегодня, 18:27
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Суд отправил под стражу актера Никиту Морозова, подозреваемого в наркоторговле

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У бывшего артиста есть судимость. Постоянного источника дохода он не имеет.

В  Петербурге суд заключил под стражу Никиту Морозова, который в детстве снимался в кино. Теперь же 20-летнего молодого человека подозревают в наркоторговле. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Правоохранители выяснили, что 16 февраля юноша продал "клиенту" шесть граммов марихуаны за 2,6 тыс. рублей. Подозреваемого поймали на месте преступления. Морозова задержали и доставили в изолятор. Он пробудет под стражей два месяца.

Добавим, что у актера есть судимость. Постоянного источника дохода он не имеет, по месту регистрации не проживает.

Никита Морозов снимался в сериалах "Шеф", "Дружина" и "Пять минут тишины".

Ранее на Piter.tv: футболистам "Зенита" Малкому и Клаудиньо одобрили получение российского гражданства.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Теги: актер с марихуаной, кино, наркоторговля, никита морозов, полиция, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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