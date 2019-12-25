Анна Семак добилась отмены судебного приказа о долге за интернет-рекламу

Суд отменил взыскание 11,4 тысячи рублей с жены главного тренера "Зенита".

Арбитражный суд Петербурга отменил судебный приказ о взыскании с Анны Семак, супруги главного тренера "Зенита" Сергея Семака, 11,4 тыс. рублей. Информация об этом появилась в картотеке суда.

Блогер своевременно подала возражения, после чего суд отменил приказ, вынесенный по заявлению Роскомнадзора. Сумма задолженности относилась к первому кварталу 2026 года.

Долг возник из-за нарушения требований законодательства об интернет-рекламе. С 1 апреля 2025 года распространители рекламы в интернете должны перечислять в федеральный бюджет отчисления в размере 3 % квартального дохода от соответствующей деятельности.

Анна Семак ведёт блог с аудиторией около 2 млн подписчиков и является автором нескольких книг. Она не комментировала решение суда в социальных сетях.

Анна и Сергей Семак состоят в браке с 2008 года. В октябре 2019 года супруги повторно сыграли свадьбу на вилле в Италии.

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Фото: Piter.tv