Суд отменил россиянину оправдательный приговор по делу об изнасиловании дочери

Причина отмены решения в наличии процессуальных нарушений.

Верховный суд Татарстана отменил 27-летнему россиянину из Бугульмы оправдательный приговор по делу об изнасиловании дочери в возрасте 1,5 лет. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на представителя суда.

Причина отмены решения в наличии процессуальных нарушений. Дело будет пересмотрено.

Напомним, 26 июня гражданина оправдали по делу об изнасиловании дочери, в котором он сознался. Он объяснил изнасилование ребёнка злостью из-за ссоры с женой и сорвал её на дочери. По его словам, он "просто психанул". Суд решил, что в его действиях не было желания удовлетворить сексуальные потребности, а поэтому состав преступления отсутствует.

Медики зафиксировали у девочки повреждения половых органов.

Ранее мы писали, что астраханец 14 лет с пятилетнего возраста насиловал родную дочь.