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Суд не увидел основания для претензий со стороны петербуржца, поддерживающего "Сеть"
Вчера, 7:11
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lesjasap
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Суд не увидел основания для претензий со стороны петербуржца, поддерживающего "Сеть"

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Местный житель посчитал, что его права был нарушены из-за неодобрения Смольным мест для проведения акции в поддержку "Сети".

Смольнинский районный суд отказал местному жителю в иске против Смольного. Представители закона сочли, что место, предлагаемое активистом для проведения митинга в поддержку фигурантов дела "Сети", действительно не подходит для этих целей. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов по региону.

Отметим, что петербуржец Павел Ч. собирался провести акцию протеста против рассмотрения уголовных дел участников движения "Сеть" и "Нового величия". Однако, из Комитета по законности и правопорядка пришло постановление о необходимом изменении места сбора. Оппозиционер рассматривал для организации митинга только  Миллионную улицу, Загородный проспект и Александровский парк. Чиновники нашли эти локации непригодными. Решение правительства поддержали в суде. Нарушения со стороны власти инстанция не обнаружила.

Фото: Piter.tv

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Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб

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