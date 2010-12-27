Суд не увидел основания для претензий со стороны петербуржца, поддерживающего "Сеть"

Местный житель посчитал, что его права был нарушены из-за неодобрения Смольным мест для проведения акции в поддержку "Сети".

Смольнинский районный суд отказал местному жителю в иске против Смольного. Представители закона сочли, что место, предлагаемое активистом для проведения митинга в поддержку фигурантов дела "Сети", действительно не подходит для этих целей. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов по региону.

Отметим, что петербуржец Павел Ч. собирался провести акцию протеста против рассмотрения уголовных дел участников движения "Сеть" и "Нового величия". Однако, из Комитета по законности и правопорядка пришло постановление о необходимом изменении места сбора. Оппозиционер рассматривал для организации митинга только Миллионную улицу, Загородный проспект и Александровский парк. Чиновники нашли эти локации непригодными. Решение правительства поддержали в суде. Нарушения со стороны власти инстанция не обнаружила.

Фото: Piter.tv