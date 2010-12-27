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Суд не удовлетворил иск петербуржца к КРТИ из-за парковки "елочкой"
Сегодня, 22:54
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nadezhda_sib

Суд не удовлетворил иск петербуржца к КРТИ из-за парковки "елочкой"

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Мужчине не удалось отстоять свое желание парковаться "елочкой" в дорожных карманах, которые спроектированы для этого.

Куйбышевский районный суд Петербурга не удовлетворил иск Константина Авдиенко к городским ведомствам. Мужчина обратился в суд, чтобы признать незаконными действия или бездействия по организации парковки "елочкой" в местах уширения дорог в различных районах Северной столицы. Об этом 21 октября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Петербуржец подал административное исковое заявление к городскому комитету по развитию транспортной инфраструктуры, СПб ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга" и УГИБДД ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Процесс длился с апреля этого года.

Ранее Piter.TV опубликовал видео с аварии на Чугунной улице. Водитель решил не останавливаться, сбил девушку и провез ее на капоте.  

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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