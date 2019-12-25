Суд оштрафовал петербуржца, спьяну угрожавшего проблемами бойцам Росгвардии

Также мужчина упирался ногами, когда его усаживали в служебную машину.

Пушкинский районный суд Петербурга оштрафовал петербуржца Андрея Шалыпина за доставленные бойцам Росгвардии проблемы. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов города, раскаявшемуся мужчине пришлось заплатить тысячу рублей за свое поведение.

Известно, что 24 мая вечером нетрезвый Шалыпин находился возле магазина "Лента" на Московском шоссе в Шушарах. Бойцы Росгвардии, пытавшиеся доставить петербуржца в полицейский отдел, встретили сопротивление: мужчина упирался ногами, пока его усаживали в служебную машину, нецензурно бранился и кричал, угрожал бойцам проблемами по службе и не прекращал буянить всю дорогу до отдела.

Ранее мы рассказывали, что петербурженке придется заплатить штраф за укус полицейского.

Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области / "ВКонтакте"