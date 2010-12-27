Суд оштрафовал американку, которая пыталась провезти в Петербург "медицинскую" коноплю

Суд обязал девушку выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.

В понедельник, 16 сентября, стало известно, что Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор пробывшая три месяца в заключении гражданке США Эдри Лорбер. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

С учетом срока содержания под стражей Лорбер от отбытия наказания освобождена, как и из-под стражи сказано в сообщении

Напомним, что девушка прилетела в Северную столицу в качестве туриста. В аэропорту Пулково у американки обнаружили 19,05 грамма каннабиса. Студентка утверждала, что взяла наркотическое средство только в "медицинских" целях. Кроме того, у американки был патент на употребление марихуаны. Однако, этот документ в России не имеет никакой силы.

Суд обязал американку выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.

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