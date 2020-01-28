Суд Петербурга обязал три школы оборудовать кабинете ОБЖ макетами автомата Калашникова

Петербургский суд рассмотрел иск к трем школам. Теперь в кабинетах ОБЖ должны появится законы и автоматы Калашникова.

Невский районный суд Петербурга рассмотрел административные иски прокурора в интересах неопределенного круга лиц к ГБОУ СОШ №331, ГБОУ СОШ №323, ГБОУ СОШ №339 об обязании совершить определенные действия. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, истец просил суд обязать три школы обеспечить кабинеты ОБЖ текстами нормативно-правовых документов: Конституции Российской Федерации, Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", Указом Президента РФ "Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации"; учебным пособием по основам стрельбы; учебно-наглядными пособиями: макетом автомата Калашникова; макетом модернизированного автомата Калашникова.

Представители ответчиков иск признал и заявили, что готовы оборудовать кабинеты ОБЖ. Суд иск удовлетворил.

Ранее сообщалось, что в Петербурге и Ленобласти весь день ложно минировали школы 14 сентября.

Фото: Piter.TV