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Суд обязал петербуржца убрать кухню из подвала многоэтажки
Сегодня, 12:31
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Суд обязал петербуржца убрать кухню из подвала многоэтажки

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Мужчина установил мебель прямо в охранной зоне теплосетей, чем поставил под угрозу имущество и жизнь соседей.

В Петербурге суд удовлетворил иск ТЭКа к жителю Выборгского района, который установил кухню в подвале жилого дома на проспекте Энгельса. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Предприимчивый горожанин установил мебель прямо в охранной зоне теплосетей, чем поставил под угрозу имущество и жизнь соседей.

Занимать подвалы зданий, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы, запрещено.

Напомнили теплоэнергетики

Сотрудники ТЭКа неоднократно просили мужчину убрать мебель, однако он игнорировал все просьбы. Проблему пришлось решать в судебном порядке. Суд запретил петербуржцу складировать свое имущество в подвале и обязал его освободить помещение.

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Фото: pexels.com

Теги: суд, тэк
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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