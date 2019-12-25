Суд обязал петербуржца убрать кухню из подвала многоэтажки

Мужчина установил мебель прямо в охранной зоне теплосетей, чем поставил под угрозу имущество и жизнь соседей.

В Петербурге суд удовлетворил иск ТЭКа к жителю Выборгского района, который установил кухню в подвале жилого дома на проспекте Энгельса. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Предприимчивый горожанин установил мебель прямо в охранной зоне теплосетей, чем поставил под угрозу имущество и жизнь соседей.

Занимать подвалы зданий, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы, запрещено. Напомнили теплоэнергетики

Сотрудники ТЭКа неоднократно просили мужчину убрать мебель, однако он игнорировал все просьбы. Проблему пришлось решать в судебном порядке. Суд запретил петербуржцу складировать свое имущество в подвале и обязал его освободить помещение.

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