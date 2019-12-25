Суд принудил Кировский завод выплатить миллион рублей долга газовой компании

Между сторонами заключался договор, условия которого завод не выполнил.

С Кировского завода в Петербурге взыскали более миллиона рублей за неисполнение требование по договору о проектировании газовой автостанции. Как сообщили в пресс-службе судебных приставов, договор предприятие заключало с ООО "Нейс Газовые технологии".

Известно, что компании условились спроектировать газонаполнительную компрессорную станцию в городе Нариманов в Астраханской области. Стоимость работ составила порядка 6,3 млн рублей, однако Кировский завод перевел исполнителю только часть денег и не спешил выплачивать оставшийся миллион рублей. Газовая компания обратилась в суд, где встретила поддержку.

В отношении завода возбудили исполнительное производство, транспорт предприятия и деньги на банковских счетах попали под арест. Необходимую сумму, а также 75 тысяч рублей в качестве исполнительного сбора вскоре списали со счета должника и перевели взыскателю.

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