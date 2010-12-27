В Петербурге не стали арестовывать сбежавшего главу банка "Советский"

Мужчина подозревается в присвоении 150 млн рублей.

Выборгский районный суд не нашел оснований для ареста экс-главы банка "Советский", который ранее сбежал от представителей закона. На данный момент Станислава Митрушина обвиняют в мошенничестве с 150 миллионами рублей. Денежные средства мужчина направил на личные нужды.

Напомним, что следствие считает, что руководитель банка вместе с коллегой Кузнецовым придумали преступную схему. В период до первого октября 2015 года они похитили крупную сумму со счетов организации. Средства были получены в качестве необеспеченного кредитного договора.

Фактическое обвинение Митрушину не было предъявлено в виду того, что должностное лицо успело скрыться от правоохранительных органов. Однако, в начале июля 2018 года вынесено постановление о привлечении петербуржца в качестве обвиняемого. Без личного присутствия следствие не могло объявить о заключении мужчины под стражу. Для такого постановления требуются сведения о международном розыске.

Фото: Piter.tv