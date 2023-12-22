Суд не признал право казахстанской "дочки" Carlsberg на бренд "Балтика"

Судебный процесс прошел в закрытом режиме из-за возможного раскрытия коммерческой тайны и конфиденциальной информации.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд Петербурга подтвердил решение арбитражного суда Петербурга и Ленобласти об отмене договора о передаче эксклюзивной лицензии на бренд "Балтика" компании с ограниченной ответственностью (ТОО) "Carlsberg Kazakhstan" для использования в Монголии и шести странах СНГ. Информация об этом появилась на портале "Электронное правосудие".

Оставленное без изменения постановление суда первой инстанции вступило в законную силу. В январе 2024 года арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал договор от 19 июля 2023 года недействительным, согласно которому "Carlsberg Kazakhstan" передавался бренд "Балтика" для использования в указанных странах. Представители "Балтики" подали иски в октябре 2023 года, требуя отмены лицензионного договора.

Судебный процесс прошел в закрытом режиме из-за возможного раскрытия коммерческой тайны и конфиденциальной информации.

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Фото: Piter.TV