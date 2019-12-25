Суд не дал вернуться на службу уволенному за сбыт наркотиков полицейскому

Уголовное дело полицейского дважды поступало в суд.

Калининский районный суд Петербурга не поддержал иск полицейского Олега Ритмана к Санкт-Петербург-Финляндскому линейному отделу МВД РФ на транспорте. Мужчина просил признать незаконным приказ о своем увольнении, восстановить его на службе и взыскать деньги за вынужденный прогул. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Петербургский горсуд дважды получал уголовное дело в отношении Ритмана и Александра Иванова, которые обвинялись в незаконном сбыте наркотиков. Ритман, будучи на службе, незаконно приобрел более 7 килограмм героина у неизвестного человека. Суд также дважды возвращал дело прокурору, указав сначала, что в бумагах не было указано время совершения деяния, а это мешало Ритману представить алиби. Загвоздка противоречила правилам обвинительного заключения. Впоследствии суд подчеркнул, что следствие предъявило полицейскому обвинение в сбыте наркотиков, совершенном группой в особо крупном размере, но при этом органы сделали акцент только на служебном положении Ритмана и его знаниях и навыках.

Ранее мы рассказывали, что агрессивная рэперша пойдет под суд за нападение на полицейского в Пулково.

Фото: pixabay