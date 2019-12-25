Суд назначил наказание болельщикам "Спартака" за несогласованный пикет на Дворцовой площади

К ответственности привлекли двоих мужчин.

Болельщики "Спартака" развернули на Дворцовой площади баннер с надписью "Фанат не преступник! #ПравдазаАМИГО!". За проведение несогласованного пикета двум мужчинам назначили наказание, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Было установлено, что Павел Плисов и Андрей Медведев провели публичное мероприятие 15-го декабря. Тем самым они хотели выступить в поддержку футбольных фанатов.

Подсудимые признали свою вину. Куйбышевский районный суд назначил им административный арест на 1 сутки.

Матч между "Зенитом" и "Спартаком" состоялся 16 декабря. Сине-бело-голубые победили со счетом 3:1. Во время игры на стадионах произошла потасовка между болельщиками клубов.

Фото: Instagram / supporters_young