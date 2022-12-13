Тверские угонщики, похитившие 12 авто в Петербурге, предстанут перед судом

Полицейские завершили расследование уголовного дела автоугонщиков из Твери, которые орудовали на улицах Северной столицы. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Установлено, что преступная группировка угнала 12 автомобилей на общую сумму свыше 20 млн рублей. Теперь они предстанут перед судом.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Тосненский городской суд Ленинградской области для рассмотрения по существу.
Ранее мы сообщили о том, что водитель, оскорблявший верующих на Комендантском проспекте, помещён под арест.
Фото: Пресс-служба ГСУ ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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