  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Тверские угонщики, похитившие 12 авто в Петербурге, предстанут перед судом
8 апреля, 17:44
741
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Тверские угонщики, похитившие 12 авто в Петербурге, предстанут перед судом

0 0

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Тосненский городской суд Ленобласти для рассмотрения по существу.

Полицейские  завершили расследование уголовного дела автоугонщиков из Твери, которые орудовали  на улицах Северной столицы. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Установлено, что преступная группировка угнала 12 автомобилей на общую сумму свыше 20 млн рублей. Теперь они предстанут перед судом.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Тосненский городской суд Ленинградской области для рассмотрения по существу.

Ранее мы сообщили о том, что водитель, оскорблявший верующих на Комендантском проспекте, помещён под арест.

Фото:  Пресс-служба ГСУ ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии