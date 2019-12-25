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В Петербурге вынесли приговор насильнику за преступление, совершённое после выхода из колонии
Сегодня, 14:16
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В Петербурге вынесли приговор насильнику за преступление, совершённое после выхода из колонии

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Потерпевшая настояла на передаче ей информации о перемещениях осужденного.

Владимир Перепелица, ранее осужденный за педофилию, признан виновным в половом сношении с несовершеннолетней. Приговор вынес Горсуд Петербурга в закрытом режиме, сообщила Объединённая пресс-служба судов.

Установлено, что преступление было совершено 19 мая прошлого года, через неделю после освобождения преступника из колонии. Потерпевшая настояла на передаче ей информации о перемещениях осужденного.

Суд приговорил преступника к 15-ти годам лишения свободы в колонии строгого режима и запретил ему заниматься деятельностью, связанной с несовершеннолетними, в течение пяти лет.

Ранее суд снял вину с хирурга, пациент которого умер во время операции по удалению раковой опухоли.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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