  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:00
113
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Суд лишил водительских прав Наталью Бочкареву

0 0

Также ей выписали скромный штраф на 30 тысяч рублей.

В пятницу, 18 октября, стало известно, что суд лишил водительских прав актрису Наталью Бочкареву. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".

По словам инсайдера, суд лишил водительских прав Бочкареву на 1 год и 8 месяцев. Кроме того, актрисе выписали штраф на 30 тысяч рублей.

Напомним, что ранее Бочкареву остановили полицейские сотрудники. Женщина была в опьяненном состоянии и заявила, что у нее наркотики в трусах. От освидетельствования Бочкарева отказалась.

Ранее мы сообщали о том, что в Дагестане мужчина в маске Джокера ворвался в школу с топором.

Фото:кадр из сериала "Счастливы вместе"

 

Теги: кино, культура, наталья бочкарева, общество
Категории: Лента новостей, Культура, Общество, Кино,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии