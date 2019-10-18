Суд лишил водительских прав Наталью Бочкареву

Также ей выписали скромный штраф на 30 тысяч рублей.

В пятницу, 18 октября, стало известно, что суд лишил водительских прав актрису Наталью Бочкареву. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".

По словам инсайдера, суд лишил водительских прав Бочкареву на 1 год и 8 месяцев. Кроме того, актрисе выписали штраф на 30 тысяч рублей.

Напомним, что ранее Бочкареву остановили полицейские сотрудники. Женщина была в опьяненном состоянии и заявила, что у нее наркотики в трусах. От освидетельствования Бочкарева отказалась.

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Фото:кадр из сериала "Счастливы вместе"