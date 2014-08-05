Суд арестовал ростовского "Учителя года" за участие в незаконных акциях

Накануне ареста в квартиру, где молодой человек проживал вместе с матерью, пришли полицейские.

Суд арестовал ростовского "Учителя года" Александра Рябчука за участие в незаконных акциях, которые повлекли помехи движению пешеходов или транспорту. Он преподавал обществознание и историю в одной из местных школ, а также в престижном лицее.

В 2020 году Рябчук победителем муниципального этапа конкурса "Учитель года-2020" в основной номинации. В своём Instagram 23 января он транслировал акцию протеста в поддержку Алексея Навального. При этом он подчёркивал, что не призывал никого из учеников выходить на акцию.

Накануне ареста в квартиру, где молодой человек проживал вместе с матерью, пришли полицейские. До этого руководители учреждений, где работал Рябчук, просили его удалить все посты о протестах в соцсетях, а также перестать выражать публично свою гражданскую точку зрения. Молодой учитель отказался. Директора сказали, что их просили провести беседы "влиятельные люди сверху". После этого учитель написал заявления по собственному желанию.

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