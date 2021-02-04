МВД не увидело "объективного отражения ситуации" в фото из спецприемника

МВД не увидело "объективного отражения ситуации" в фото из переполненного спецприемника в деревне Сахарово, где отбывают арест задержанные на акциях протеста граждане. Кадры были широко распространены в СМИ и социальных сетях. С опровержением выступило ГУ МВД по столице.
На кадрах видно, что 28 человек ночью размести в восьмиместной камере. В МВД заявили, что это была временная мера — чтобы не держать людей на холоде в автозаках во время оформления документов.
Затем указанные лица были размещены в полном соответствии с нормативными актами, регулирующими правоотношения данной категории.
цитата из сообщения столичного МВД
Отмечается, что задержанным в ЦВС было предоставлено горячее питание, постельное бельё и все необходимые принадлежности.
В МВД отмечают, что в спецприёмниках достаточно мест для всех задержанных на акциях протеста.
Ранее мы писали, что арестованных после протестных акций в Петербурге повезли отбывать наказание в Ленобласти.
Видео: МВД РФ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все