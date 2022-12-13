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Суд арестовал генерала Росгвардии по делу о взятках на 28 млн рублей

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Офицера обвиняют в получении взяток в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.

Реутовский гарнизонный военный суд арестовал командующего Центральным округом Росгвардии Вадима Драгомирецкого по делу о взятках на 28 млн рублей. Об этом сообщает "РИА Новости".

Офицера обвиняют в получении взяток в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Решением суда его заключат под стражу до 4 марта. Драгомирецкий признал свою вину, но не в полном объеме.

Ранее мы сообщали, что в Дагестане разоблачили масштабное производство фальшивых купюр.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: взяточничество, задержание, росгвардия, суд
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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