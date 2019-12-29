Фаната "Зенита" арестовали за отобранный у другого болельщика флаг на матче с "Локомотивом"

Болельщика на год отстранили от посещения спортивных мероприятий.

Петроградский районный суд Петербурга постановил на неделю арестовать футбольного фаната Николая З. за административное правонарушение, сообщила 4 марта объединенная пресс-служба судов города.

В минувшую субботу, 29 февраля, пока на поле "Газпром Арены" шла игра между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом", болельщик сине-бело-голубых попытался сорвать баннеры и флаги фанатов команды-соперника. При этом мужчина схватил одного из болельщиков за ногу и сбросил его с ограждения. В суде агрессивный фанат заявил, что начал мешать поддержке "Локомотива", когда те начали выкрикивать оскорбления в адрес "Зенита". Свою вину арестованный не признал.

Кроме того, Николай З. перешел на трибуну, вход в который был ограничен ему в соответствии с купленным билетом. В этот раз болельщик не стал отрицать свою вину. Суд не только арестовал мужчину, но также взыскал штраф в 12 тысяч рублей и на год отстранил фаната от посещения крупных спортивных мероприятий.

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Фото: Алина Смирнова, ФК "Зенит" / "ВКонтакте"