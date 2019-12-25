Суд алкогольное дело

Петербургский суд пресёк деятельность мужчины, который продавал алкоголь без лицензии и хранил его в ангаре.

Фрунзенский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении алкогольного торговца, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 171.3 УК РФ (незаконные оборот или производство этилового спирта). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Обвиняемый вину признал, раскаялся. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

Алкогольную и спиртосодержащую продукцию суд постановил уничтожить.

Ранее сообщалось, что перед судом в Петербурге предстанет водитель автобуса, из-за которого тяжело пострадала пенсионерка.

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