Суд Петербурга заблокировал видео-инструкцию создания огнемёта из фена

Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил иск прокурора о признании видео-инструкции создания огнемета из фена запрещенной к распространению. Об этом в среду, 30 июня, сообщили в пресс-службе судов города.
Видеоролик размещен на YouTube-канале в январе 2016 года. В нём блогеры рассказывают, как из фена сделать огнемет. В пресс-службе заявили, что видео создает угрозу для неопределенного круга лиц. Поскольку содержит информацию, с помощью которой можно изготовить опасное оружие.
В ходе проверки установлено, что на сайте размещен видеоматериал, на котором неустановленные лица демонстрируют процесс создания огнемета, а также способы его применения,
– говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что суд Петербурга запретил сайт, пропагандирующий воровскую культуру.
Фото: pexels.com
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