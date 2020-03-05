Суд Петербурга заблокировал видео-инструкцию создания огнемёта из фена

Ролик имеет возрастные ограничения.

Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил иск прокурора о признании видео-инструкции создания огнемета из фена запрещенной к распространению. Об этом в среду, 30 июня, сообщили в пресс-службе судов города.

Видеоролик размещен на YouTube-канале в январе 2016 года. В нём блогеры рассказывают, как из фена сделать огнемет. В пресс-службе заявили, что видео создает угрозу для неопределенного круга лиц. Поскольку содержит информацию, с помощью которой можно изготовить опасное оружие.

В ходе проверки установлено, что на сайте размещен видеоматериал, на котором неустановленные лица демонстрируют процесс создания огнемета, а также способы его применения, – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что суд Петербурга запретил сайт, пропагандирующий воровскую культуру.

Фото: pexels.com