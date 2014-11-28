Суд Петербурга рассмотрит дело экс-директора предприятия, отправившего 572 млн за рубеж

Дзержинский районный суд Петербурга рассмотрит дело бывшего генерального директора предприятия, отправившего 572 млн за рубеж. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Северной столице и Ленобласти.
Экс-директора компании обвиняют в совершении валютных операций по переводу денег на банковские счета нескольких компаний с декабря 2016-го по ноябрь 2018 года. Эти компании находились за пределами России. Также сообщается, что подозреваемый под предлогом строительства гостиничного комплекса организовал составление поддельных договоров.
Ранее мы сообщали, что в Петербурге мать пыталась утопить четырехлетнего сына в ванной.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все