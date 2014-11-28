Суд Петербурга рассмотрит дело экс-директора предприятия, отправившего 572 млн за рубеж

Сообщается, что под предлогом строительства гостиничного комплекса обвиняемый организовал составление поддельных договоров.

Дзержинский районный суд Петербурга рассмотрит дело бывшего генерального директора предприятия, отправившего 572 млн за рубеж. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Северной столице и Ленобласти.

Экс-директора компании обвиняют в совершении валютных операций по переводу денег на банковские счета нескольких компаний с декабря 2016-го по ноябрь 2018 года. Эти компании находились за пределами России. Также сообщается, что подозреваемый под предлогом строительства гостиничного комплекса организовал составление поддельных договоров.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге мать пыталась утопить четырехлетнего сына в ванной.

Фото: Piter.tv