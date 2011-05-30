Суд Петербурга оштрафовал женщину за поножовщину на судне в Испании

Светлана Вальякка помогла потерпевшему остановить кровь, а затем перечислила ему 300 тыс. рублей в счёт компенсации вреда.

В четверг, 17 марта, Кировский суд Петербурга вынес приговор Светлане Вальякка, которую признали виновной по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Согласно версии следствия, 8 марта Вальякка в каюте научно-исследовательского судна "Профессор Логачев" в Испании ударила несколько раз ножом в брюшную полость. Женщина утверждала, что пострадавший сам упал на нож, который был у нее в руках.

Светлана Вальякка помогла потерпевшему остановить кровь, а затем перечислила ему 300 тыс. рублей в счёт компенсации вреда. Она частично признала вину. Суд приговорил 4 годам лишения условно с испытательным сроком 4 года. В пользу потерпевшего взыскали 400 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Ранее круизное судно Euroferry Olympia с 237 пассажирами загорелось в Ионическом море.

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