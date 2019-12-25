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В Петербурге оштрафовали болельщиков за хулиганство на матче "Зенит" – "Спартак"
Сегодня, 22:21
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В Петербурге оштрафовали болельщиков за хулиганство на матче "Зенит" – "Спартак"

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Матч прошел 24 октября на стадионе "Газпром Арена"

Петроградский районный суд Петербурга оштрафовал и запретил на год посещать официальные спортивные мероприятия пятерым болельщикам за хулиганство на матче "Зенит" – "Спартак", который прошел 24 октября на стадионе "Газпром Арена". Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города. 

Петербургский ресторатор Евгений Хитько обязан выплатить штраф в 12 тысяч рублей. Он будучи пьяным размахивал в толпе руками и ногами, толкал граждан, выражался грубой нецензурной бранью в адрес других зрителей. Свою вину признал.

В список попали и москвичи Евгений и Павел Дубинкины, которые будучи пьяными размахивали в толпе руками и ногами, толкали граждан, в том числе, сотрудников полиции, выражались грубой нецензурной бранью в адрес других зрителей. Они оштрафованы на 10 тысяч рублей, свою вину признали. 

Евгений Дейнеко обязан выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей. Он  поджег и бросил в сторону другого болельщика файер с красным дымом. Свою вину признал. 

Аналогичное наказание у Дениса Хлусова, который поджег и бросил два файера в сторону других болельщиков. Молодой человек свою вину не признал.

Фото: Piter.TV

Теги: болельщики, матч, суд, штраф
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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