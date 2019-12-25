Суд Петербурга обязал министерство финансов РФ выплатить мужчине 3 млн рублей за необоснованное уголовное преследование

Красногвардейский районный суд Петербурга взыскал с министерства финансов России 3 млн рублей в пользу мужчину, который подвергался необоснованному уголовному преследованию в течение 12 лет. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Уголовное дело в отношении Юрия Чуба было возбуждено в 2005-м году прокуратурой Фрунзенского района. В 2007 году его необоснованно объявили в уголовные розыск, так как он выехал на территорию Украины к пожилой матери. Спустя 2 года его арестовали в соседнем государстве.
Затем мужчину этапировали в разные СИЗО, последний из них находился в Петербурге. По словам истца, 8 раз уголовное дело пробовали направить в суд. В 2019-м году уголовное дело прекратили,.
Беспокойные и мучительные переживания продолжались 12 лет 4 месяца и 28 дней, рассказал Чуб суду. Здоровье ухудшилось. Сложившаяся ситуация не только причинила нравственные страдания, но и разрушила множественные социальные связи с родственниками, друзьями и коллегами.
сообщила пресс-служба.
Мужчина попросил взыскать 9 млн рублей, однако суд удовлетворил его иск лишь частично. Истцу выплатят 3 млн рублей за счет средств казны в качестве компенсации морального вреда.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что дело не выложившей результаты теста на COVID-19 петербурженки прекратили.
Фото: Piter.TV
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