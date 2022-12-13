Суд Петербурга арестовал студента по делу о попытке поджога релейного шкафа

Обвиняемый возражал против меры пресечения и просил не избирать ее вовсе.

В понедельник, 15 мая, Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд арестовал студента, которого обвиняют в попытке поджога релейного шкафа на ж/д перегоне Финляндский – Ланская. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов

Обвиняемый возражал против меры пресечения и просил не избирать ее вовсе.

Ранее судебное заседание о санитарных нарушениях в Театре Европы назначено на 17 мая. Представитель театра поблагодарил Роспотребнадзор за указания на недочёты и заявил, что все нарушения уже устранены.

Фото: Piter.tv

