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Суд Петербурга арестовал студента по делу о попытке поджога релейного шкафа
Вчера, 22:27
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Суд Петербурга арестовал студента по делу о попытке поджога релейного шкафа

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Обвиняемый возражал против меры пресечения и просил не избирать ее вовсе. 

В понедельник, 15 мая, Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд арестовал студента, которого обвиняют в попытке поджога релейного шкафа на ж/д перегоне Финляндский – Ланская. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов 

Обвиняемый возражал против меры пресечения и просил не избирать ее вовсе. 

Ранее судебное заседание о санитарных нарушениях в Театре Европы назначено на 17 мая. Представитель театра поблагодарил Роспотребнадзор за указания на недочёты и заявил, что все нарушения уже устранены.

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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