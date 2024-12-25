Петербург получит федеральные субсидии на премии классным руководителям

Кроме того, субсидии будут использованы для создания новых образовательных мест в школах.

Петербургу выделены федеральные субсидии на развитие школьного и среднего профессионального образования. Постановление городского правительства подписал губернатор Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.

Эти средства будут использоваться для ежемесячных выплат учителям за классное руководство и наставникам директоров школ по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Также средства направят на капитальный ремонт лицея № 533 в Красногвардейском районе, колледжа Петербургской моды на Софийской улице и на оснащение учебных аудиторий и классов новой техникой. Кроме того, субсидии будут использованы для создания новых образовательных мест в школах Петербурга и для субсидирования бесплатных обедов в начальных школах.

Ранее мы сообщили о том, что филиал поликлиники №77 откроется в Усть-Славянке.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)